Kleuters leren bij over klimaatopwarming in de Meent dankzij K.A.K. Bart Kerckhoven

28 februari 2020

De opwarming van de aarde was het gespreksonderwerp in cultureel centrum de Meent in Alsemberg deze week. Het Brusselse collectief K.A.K. (Koekelbergse Alliantie van Knutselaars) kwam langs met hun voorstelling ‘Snøw’. ‘Snøw’ is een fantasierijke voorstelling over de opwarming van de aarde op maat van een kleuter. Het stuk vertelt het verhaal van een sneeuwman wiens iglo smelt, een rochelende vuilniszak die overvol zit en een ontkennende Grote Mens. Tegelijk is het ook een warme oproep naar alle kleuters om het beter te doen. Er werd gedanst, gezongen, gelachen en betoogd. Op het einde werden zelfs alle Grote Mensen die niet willen luisteren, in de zee gegooid. Het culturele centrum zorgde zelf voor extra omkadering voor en na de voorstelling met een knutselactiviteit in thema, een speelhoek, een leeshoek met boeken over het klimaat en een schaduwtheater met zelfgemaakte popjes.