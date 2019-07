Kleinkunstkollectief trakteert op Vlaamse klassiekers tijdens 11 juli-viering Bart Kerckhoven

08 juli 2019

13u59 0 Beersel Het gemeentebestuur van Beersel viert de Vlaamse Feestdag op donderdag 11 juli met een optreden van het Kleinkunstkollektief. De leden brengen de mooiste parels uit vijftig jaar kleinkunst in een akoestische versie.

Op het programma staan onder meer liedjes van Boudewijn De Groot, Wim Decraene, Willem Vermandere, Herman Van Veen, Kris De Bruyne, Urbanus, Wigbert, Walter De Buck, Miel Cools, Guido Belcanto, Jan De Wilde, Bobbejaan Schoepen en vele andere Vlaamse artiesten. Het was de Cultuurraad die voorstelde om de groep te laten optreden op de Vlaamse Feestdag. Het concert is gratis en start om 20.15 uur. Aansluitend is er een receptie. Alles vindt plaats in cultureel centrum de Meent in Alsemberg. Een plaats reserveren kan via 02/359.16.17.