Kleinkinderen nemen voor één keer oma en opa mee naar het provinciedomein in Huizingen Bart Kerckhoven

02 november 2019

14u47 1

Grootouders en hun kleinkinderen amuseerden zich deze herfstvakantie opnieuw samen op het provinciedomein in Huizingen tijdens de Grootouder- en Kleinkinddag. Die themadag is stilaan een vaste waarde op de kalender. Kinderen van 3 tot 10 jaar lieten voor één keer hun ouders thuis en namen oma en opa mee naar het domein om er te knutselen met herfstmateriaal, op een huifkar te stappen voor een rondrit of mee te doen aan de kabouterwandeling. Ook de oude volksspelen werden nog eens bovengehaald. Als afsluiter werd iedereen getrakteerd op een gratis wafel en appel en een drankje. Tom Toonladder en Trees Trommelvlies van Kip Van Troje sloten de dag muzikaal af.