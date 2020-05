Kindergemeenteraad komt ook digitaal samen: “Fijn om iedereen nog eens te zien en te horen” Tom Vierendeels

02 mei 2020

09u12 3 Beersel De Beerselse kindergemeenteraad is door de coronamaatregelen ook noodgedwongen virtueel doorgegaan. Enkele agendapunten werden behandeld met Jeugd- en Onderwijsschepen Jo Vander Meylen (Lijst Burgemeester), maar daarnaast kon er ook onderling nog eens gesproken worden om na te gaan hoe iedereen het stelt.

Terwijl zowat alle gemeenteraden de laatste weken digitaal zijn doorgegaan werd dit voorstel ook naar de kindergemeenteraadsleden gedaan. “Britt en Marjolijn van onze jeugddienst polsten of de kinderen dit zagen zitten”, verklaart Vander Meylen. “Zelfs in coronatijden heeft een kindvriendelijke gemeente advies van haar kinderen nodig. Daarnaast wilden we ook wel weten hoe het met iedereen ging. Zowat iedereen bleek laaiend enthousiast en 22 leden namen deel aan de vergadering.”

Activiteiten verschuiven

Onder andere de in mei geplande talentenjacht kwam ter sprake tijdens de vergadering. Een nieuwe datum in september moest worden gekozen, net als de samenstelling van de jury. Er werd ook besproken of er eerder geld aan een gastvedette of grotere prijzen wordt gegeven. Daarnaast verhuizen ook de ‘Fiets, stap & win-actie’ en de actie rond ruildozen met spelmateriaal naar september.

Boswachter

“Loewie signaleerde daarnaast dat hij de kampen die hij in het Begijnenbos bouwt telkens moet afbreken”, klinkt het. “Dat liet de boswachter hem weten. Er werd beslist om de boswachter eens uit te nodigen op de kindergemeenteraad om een woordje uitleg te geven. Mogelijk komen er ook speeltips aan de bossen zoals aan de speelpleintjes.”

Uitslapen

Tot slot werd het ook een gezellig onderonsje tussen de kinderen. “De kinderen vertelden elkaar hoe ze deze speciale periode ervaren”, weer de schepen. “Roxane gaf bijvoorbeeld aan dat ze zich af en toe verveelt en liever terug naar school zou willen gaan, terwijl Elias het leuk vindt dat hij alle dagen kan uitslapen. Maddox gaf dan weer aan dat er veel taken op hem afkomen.”