Kinderen uit eerste en zesde leerjaar volgen vrijdag opnieuw les in Beerselse gemeentescholen Bart Kerckhoven

14 mei 2020

14u35 0 Beersel Vrijdag kunnen de kinderen van het eerste en het zesde leerjaar opnieuw naar de Beerselse gemeentescholen. Of ook de kinderen van het tweede jaar kunnen aansluiten wordt later bekeken. “We willen iedereen eerst laten wennen aan de situatie voor er meer kinderen naar school gaan”, zegt schepen van Onderwijs Jo Vander Meylen (CD&V)

Het gemeentebestuur trof de voorbij weken alle voorbereidingen voor de heropening van de scholen. Opvallend is dat voorlopig de kinderen van het tweede jaar toch geen les kunnen volgen op school. “Uit veiligheidsoverwegingen houden we het tweede jaar voorlopig dicht”, zegt schepen van Onderwijs Jo Vander Meylen (Lijst Burgemeester). “Na twee weken evalueren we de werking en kunnen de leerlingen van het tweede misschien ook aansluiten. We willen leerkrachten en leerlingen laten wennen aan ‘het nieuwe normaal’ om dan wanneer het mogelijk is meer kinderen te ontvangen op een veilige manier.”

Extra sanitair

In de scholen zijn waar nodig extra sanitaire units voorzien en ook extra handwasbakjes werden geplaatst. In alle scholen zal voldoende handgel aanwezig zijn. “Verder maakte elke school een circulatieplan”, zegt Vander Meylen. “Ingangen en uitgangen werden aangepast en leerlingen gaan naargelang de klas of opvang gescheiden naar binnen en buiten. Speeltijden gebeuren in zones en geschrankt zodat verschillende groepen elkaar niet ontmoeten.”

Intussen zal ook het pre-teaching verder georganiseerd worden. De schepen hoopt alvast dat de heropening vlot kan verlopen. “Ik wil benadrukken dat iedereen keihard werkt om dit moeilijke project te laten slagen. Ik heb daar een zeer grote waardering voor”, zegt hij. “Er blijft bij de ouders een terechte ongerustheid die je maar moeilijk kan wegnemen. Hoe gestructureerd en georganiseerd we ook te werk gaan. Bij eventuele uitbreidingen lijkt het me allemaal wel moeilijker werkbaar. Meer is zeer moeilijk te organiseren of er zou een versoepeling moeten komen van de regelgeving. Maar dat zou dan wel betekenen dat het de goede richting uitgaat.”