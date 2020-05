Kinderen ravotten dit weekend opnieuw in grote speeltuin provinciedomein Bart Kerckhoven

29 mei 2020

De kinderen mogen vanaf zaterdag 30 mei opnieuw ravotten in de grote speeltuin op het provinciedomein in Huizingen. Dat is goed nieuws want er is mooi weer voorspeld voor het verlengd pinksterweekend. “Kinderen kunnen weer naar hartenlust ravotten in onze domeinen”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels (Open Vld). “Om de veiligheid van de kinderen, hun ouders en het provinciepersoneel te garanderen moet men zich uiteraard wel houden aan de maatregelen”. Er mogen maximum twintig kinderen onder 12 jaar aanwezig zijn in de speeltuin. Ouders moeten zich houden aan de richtlijnen over het afstand houden en dragen bij voorkeur een mondmasker. De toegang tot de domeinen is gratis tot wanneer de coronamaatregelen worden opgeheven en het normale aanbod van de domeinen weer mogelijk is.