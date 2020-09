Kinderen ontdekken opgeknapt bosbeleefpad en nieuw touwenparcours op Hanenbos Bart Kerckhoven

17u40 1 Beersel In het centrum voor Jeugd, Natuur en Avontuur Hanenbos in Dworp kunnen kinderen een vernieuwd Hanenbospad ontdekken en ravotten op een nieuw touwenparcours. Sinds Hanenbos onder het beheer van de VZW Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) valt werd er geïnvesteerd in het domein.



Ongeveer tien jaar geleden werd in Hanenbos het bosbeleefpad van bijna twee kilometer aangelegd. Omdat er bij de aanleg van het Bosbeleefpad bewust gekozen werd voor het gebruik van natuurlijke elementen, was het parcours aan vernieuwing toe. Het nieuwe Bosbeleefpad bevat een groot aantal nieuwe spelelementen. Bij het vernieuwen van het bosbeleefpad wordt nog meer nadruk gelegd op het avontuur van bewegen en ontdekken. Ook het laag touwenparcours werd herbekeken. Kinderen kunnen er een reis rond de wereld maken over veertien touwhindernissen op de Indianenbrug, de Losse Evenwichtsbalk, de Bandenbrug, de Berenpoten en veel meer. Hanenbos kreeg intussen ook een nieuw logo aangemeten. Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle (CD&V) kwam zondag een kijkje nemen en nam ook deel aan een feestelijke brunch. De jongeren die komen logeren in Hanenbos hebben dus wat om naar uit te kijken. Heel wat scholen boeken een verblijf in september en oktober op Hanenbos maar door de coronacrisis zijn er geen groepen aangekondigd. Maar op Hanenbos hopen ze dus binnen enkele maanden dat er weer heel wat kinderen kunnen spelen op de nieuwe attracties.