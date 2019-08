Kinderen leren Nederlands tijdens speelse stage in Blokbos Bart Kerckhoven

11 augustus 2019

Het gemeentebestuur van Beersel en de vzw Hakuna Matataal organiseerden voor de tweede keer dit jaar een stage Nederlands. Net zoals in de paasvakantie was de stage snel volzet. Het aantal plaatsen werd zelfs verhoogd van 55 naar 65 omdat er zoveel vraag was. Tijdens de stage in Blokbos in Lot kunnen kinderen op een leuke en speelse manier het Nederlands leren. De kinderen maakten een reis rond de wereld en trokken ze elke dag gingen naar een ander werelddeel. Vrijdagmiddag hielden de kinderen hun traditionele slotshow. Ze toonden iedereen wat ze tijdens de week geleerd hadden. Ook in 2020 organiseert Beersel enkele stages Nederlands. De stages zijn bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar en dat met of zonder kennis van het Nederlands. Een team pedagogisch geschoolde monitoren leidt alles in goede banen. De monitoren werken met de kinderen in kleine groepjes en elk op zijn eigen tempo. Meer info is hier te vinden. www.beersel.be/stagenederlands of bel naar 02/359.18.41.