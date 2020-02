Kinderen die in Beersel komen wonen krijgen een veilig fietsgadget als welkomstgeschenk Bart Kerckhoven

18 februari 2020

Kinderen die in Beersel komen wonen kunnen voortaan een veilig fietsattribuut kiezen als welkomstgeschenk. Elke nieuwe inwoner tot 24 jaar mag kiezen tussen een reflecterende rugzakhoes, reflecterende strips om aan de spaken van de fiets te hangen of een fietsbel. Het logo van de Superbeerselaar, de mascotte van #kindvriendelijkBeersel, siert de gadgets. Het geschenkje past dan ook in het kader van de kindvriendelijke gemeente waarvan Beersel het label een tijdje geleden ontving. Om de kindvriendelijke en verkeersveilige gadgets te lanceren, mochten de leden van de kindergemeenteraad er elk eentje uitkiezen.