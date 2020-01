Kinderburgemeester Febe Callebaut aan de slag met nieuwe kindergemeenteraad Bart Kerckhoven

17 januari 2020

14u00

Febe Callebaut is donderdagavond in Beersel verkozen tot de nieuwe kinderburgemeester. Ze loopt school in basisschool De Springveer. Tessa Verlackt, Nazar Moroz, Mohamed Afkir, Edouard Henry, Fons Wauters, Loewie Debelder, Maddox Ipsen en Anke De Knop werden verkozen tot schepenen. In de kindergemeenteraad zetelen ook nog Eva Chabert, Lina Beké, Zoë Van Wichelen, Deborah Mainil, Emy Legrand, Glen Graulus, Yoni Peserovici, Noham Nasri, Pauline Van Der Stadt, Elias Deleener, Matheo Lietaer, Camille Detienne, Imree Barrix, Roxane De Cooman, Maxime Beirens, Mila Weemaels en Anton Puissant. De kindergemeenteraad mag elk jaar suggesties en voorstellen doen aan het echte gemeentebestuur en daar wordt ook rekening mee gehouden. Zo werkte de vorige ploeg een actie rond verkeer uit, dachten ze na over de kindvriendelijkheid van de school en gaven ze ook hun mening over het nieuwe mobiliteitsplan van de school. De nieuwe kinderburgemeester en de kinderschepenen willen we in 2020 als kinderambassadeurs Beersel als kindvriendelijke gemeente profileren. Kinderburgemeester Febe zal alvast de inwoners toespreken op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente nu zondag.