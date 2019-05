Kasteelfeesten serveren eind juni Belle Perez, Raf Van Brussel en de lekkerste streekproducten Redactie

31 mei 2019

08u30 3 Beersel Het Kasteel van Beersel is eind juni opnieuw het decor voor de tweejaarlijkse Kasteelfeesten. Het gemeentebestuur zet met het evenement de streekproducten in de kijker maar haalt ook bekende artiesten naar de weide aan het kasteel.

De feesten vinden plaats op zaterdag 29 juni en zondag 30 juni. Dansgroep Pirouette opent om 15.30 uur en nadien treden Mortel 2.0, Belle Perez en Cookies And Cream op. Om 23 uur wordt vanaf het kasteel het traditionele vuurwerk afgestoken. Zondag mag dansgroep Giants om 14 uur de tweede dag openen en treden De Bende en Raf Van Brussel op. Doorlopend is er kinderanimatie met onder andere een ballonclown en een springkasteel. Tussen de optredens door trekken straatartiesten en muziekorkestjes over de weide. Twee dagen lang is er natuurlijk ook een streekproductenmarkt Op zaterdag is die open van 15.30 uur tot middernacht en op zondag van 14 uur tot 20 uur.