Kassier ‘geeft’ winkelwaar aan vrienden: “U hebt het vertrouwen van uw werkgever beschaamd!” Wouter Hertogs

19 maart 2020

14u03 0 Beersel Een twintiger uit Beersel riskeert een werkstraf van 70 uur voor loondiefstal. De man liet vrienden gratis komen winkelen. In totaal verdween zo voor 1.000 euro aan winkelwaren.

De man was 2 jaar geleden werkzaam als kassier in een Delhaize-filiaal in Beersel. In de zomer van 2018 viel het de veiligheidsverantwoordelijke van de winkel op dat er aan de kassa van de man. Het viel hem op dat er wel zeer veel annuleringen gebeurden. Hij besloot de camerabeelden te controleren. Met succes, want de betrokken winkelbediende bleek verschillende aankopen niet in te scannen. Andere waren scande hij in maar annuleerde hij vervolgens. De man werd hiermee geconfronteerd en hij ging meteen door de knieën. “Ik heb voor een 15-tal vrienden goederen niet ingescand”, gaf hij toe. In totaal bleek de schade om 1.000 euro te gaan. Dit vergoedde de man meteen. Toch werd hij ook nog vervolgd. “Meneer heeft zich laten leiden door slechte vrienden”, aldus het parket, “u hebt het vertrouwen van uw werkgever ernstig geschaad.” Daarom werd een werkstraf van 70 uur gevorderd. Uitspraak op 20 april.