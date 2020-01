Kaarsen en bloemen aan woning in Lot, nog geen duidelijkheid over omstandigheden brand Tom Vierendeels

30 januari 2020

18u49 3 Beersel Aan de woning in de Stationsstraat waar zich dinsdag een drama afspeelde werden bloemen en kaarsen achtergelaten. De twee bewoners kwamen er om het leven. Intussen is er nog altijd geen duidelijkheid wat er zich in de woning heeft afgespeeld, al gaat het parket wel uit van moord en brandstichting.

Voorlopig is er nog altijd geen duidelijkheid over wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning. De brand woedde hevig aan de achterzijde van het huis en de 39-jarige bewoonster werd door de brandweer naar buiten gehaald. Zij stierf helaas ter plaatse. De 42-jarige man werd nog zwaar verbrand afgevoerd naar het ziekenhuis maar bezweek diezelfde nacht nog aan zijn verwondingen.

Jerrycan benzine

Het parket liet dinsdagavond weten een onderzoeksrechter gevorderd te hebben voor zowel brandstichting in een bewoond pand als moord. Een branddeskundige gaat uit van brandstichting omdat er volgens het parket brandversnellers werden aangetroffen. Naar verluidt stond er een jerrycan benzine in de woonst. “Maar het is nog totaal onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld en wie wat gedaan zou hebben”, liet Carol Vercarre, woordvoerster bij het parket Halle-Vilvoorde, woensdag al weten. Ook donderdag kan het parket nog niet meer informatie geven. Het ziet er wel naar uit dat het om een gezinsdrama gaat, al kan het parket ook daar geen uitsluitsel over geven. De man en vrouw van Portugese afkomst hebben drie kinderen, maar die waren gelukkig niet aanwezig.

Goede buren verloren

Een naaste buurvrouw laat kort weten dat ze nooit ondervonden heeft dat er zich problemen voordeden tussen het koppel. “We hadden wel eens amusante momenten samen als buren, maar elk had voorts zijn leven”, klinkt het. “Ik kan zelfs niet zeggen waar ze werkten. Het is in ieder geval heel jammer. Ik ben goede buren verloren.” Aan de woning werden intussen ook al kaarsjes en bloemen achtergelaten. Het huis zelf blijft voorlopig nog verzegeld.