Jongeren maken amok op bussen De Lijn: “Meer controles nodig om herrieschoppers aan te pakken” Bart Kerckhoven

26 juli 2019

15u06 44 Beersel Jongeren schoppen nog steeds herrie op de bussen van De Lijn die van en naar het provinciedomein in Huizingen rijden. Vlaams Belang Beersel vraagt meer controles op de buslijnen. Ook de vakbond spreekt van een probleem. De Lijn laat weten dat ze wel degelijk ingrijpt wanneer jongeren het te bont maken op de bussen.

Op het provinciedomein is het een drukke zomer, maar grote incidenten bleven uit. Met een toegangscontrole en de inzet van bewakingsagenten denken relschoppers twee keer na voor ze amok maken, maar op de bussen van De Lijn die de halte ‘Domein’ bedienen blijken er problemen op te duiken. Woensdagavond stapten een twintigtal jongeren op aan die zich luidruchtig gedroegen en de chauffeur lastig vielen.

“De meesten weigerden te betalen en daagden de chauffeur uit”, vertelt gemeenteraadslid Klaas Slootmans van Vlaams Belang. “Reizigers spraken hen op hun gedrag aan, maar ook zij werden de huid vol gescholden.” Een jonge moeder van twee kinderen werd zelfs geduwd toen ze iedereen wilde kalmeren. De politie werd uiteindelijk gewaarschuwd en een patrouille zou de bende in Halle opwachten, maar de jongeren zelf roken onraad en stapten een halte vroeger af.

Niet uitzonderlijk

Het incident is volgens chauffeurs van De Lijn geen uitzondering. In de zomer blijken de lijnen 153 tussen Anderlecht en Ninove en 154 tussen Halle en Anderlecht echte probleemlijnen te zijn. Verschillende chauffeurs spreken over scheldpartijen, intimidatie en andere feiten. “We zijn op de hoogte gebracht van het incident van woensdagavond”, zegt gewestelijk secretaris van ACOD-TBM Marcel Conters. “Jammer genoeg is het geen alleenstaand geval. Het is een terugkerend fenomeen in de zomermaanden. Op de domeinen zelf zijn er haast nauwelijks nog problemen, maar op de bussen denken die gasten dat ze vrij spel hebben. We vragen al langer om extra controleurs, zodat die meteen kunnen ingrijpen. Er moeten gewoon veel meer mensen aan de slag om sneller in te grijpen op ritten waar er problemen zijn.”

Raadslid Klaas Slootmans doet ook een oproep om meer mensen in te zetten. “Ik nam contact op met de politie met de vraag om extra veiligheidsmaatregelen te nemen, maar het is ook de taak van De Lijn om de veiligheid van zowel reizigers als chauffeurs te garanderen. De Lijn moet dan ook extra veiligheidsbeambten en controleurs inschakelen op de busritten die het domein van Huizingen aandoen”, aldus Slootmans.

Geen incident voorbije dagen

De Lijn laat weten dat er de voorbije dagen geen incidenten gemeld werden op de lijn 153, maar woordvoerder Sonia Loos zegt wel dat er steeds ingegrepen wordt als dat nodig is. “Net zoals op alle lijnen die naar andere recreatiedomeinen gaan, is het op lijn 153 wel eens druk en lawaaierig doordat groepjes jongeren zich luidruchtig en uitgelaten gedragen”, zegt Loos. “Dat is ook bij De Lijn geweten. Sommige busreizigers storen zich er niet aan, andere doen dat wel. Als het de spuigaten uitloopt of als jongeren echt amok beginnen te maken, dan wordt de lijncontrole opgeroepen of zelfs de politie. Zeker wanneer ze andere reizigers belagen. Wat lijn 153 betreft hebben wij wel geen weet van een incident de voorbije dagen.”