Jong N-VA verzamelt in Dworp: nieuwe voorzitter Jong N-VA komt uit Asse Bart Kerckhoven

01 maart 2020

Viktor Rooseleer (24) uit Asse werd zondag in Dworp verkozen tot nieuwe voorzitter van Jong N-VA, de politieke jongerenvereniging van de N-VA. Viktor is politicoloog en econoom van opleiding en was onder andere voorzitter van Jong N-VA Ugent. Hij werkt als medewerker voor Vlaams Parlementslid Inez De Coninck. Sinds zijn zestiende is hij actief bij Jong N-VA en dat zowel lokaal als nationaal. Alle Jong N-VA’ers konden zondag tijdens hun tweejaarlijks ledencongres in Destelheide in Dworp hun nieuw bestuur en voorzitter kiezen. Viktor wordt de volgende twee jaar voorzitter van Jong N-VA en volgt Lawrence Vancraeyenest op.