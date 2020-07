JH ’t Vraagteken sluit voorlopig de deuren Tom Vierendeels

29 juli 2020

17u35 0 Beersel Het bestuur van jeugdhuis ‘t Vraagteken in Lot heeft beslist om de deuren voorlopig niet meer te openen. Een gezellige sfeer creëren is niet meer mogelijk gezien de nieuwe verstrengde maatregelen, klinkt het. Men wil zo het aantal besmettingen helpen inperken.

“Een jeugdhuis is in onze ogen voornamelijk een plek waar goeie vrienden gezellig een glas komen drinken en waar lokale jeugd elkaar kan ontmoeten”, laat het bestuur in een bericht op Facebook weten. “De huidige situatie maakt dat jammer genoeg niet meer mogelijk. Samen met de verstrengde maatregelen en het stijgend aantal besmettingen in ons land, hebben we de beslissing genomen om tijdelijk te sluiten. Met wat geluk hopen we jullie binnenkort opnieuw te ontvangen op ons terras.”

Enkele weken geleden lanceerde het jeugdhuis nog een manier om online te reserveren om zeker te zijn van een plekje. Het aantal bezoekers werd immers beperkt tot dertig. Voorlopig zullen vaste klanten op vrijdagavond en zondagnamiddag- en avond een alternatief moeten zoeken.