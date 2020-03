Jeugdschepen kijkt in crisistijd uit naar zomervakantie: “Ik hoop op een zo normaal mogelijke zomer voor de kinderen” Bart Kerckhoven

22 maart 2020

07u00 0 Beersel Jeugdschepen Jo Vander Meylen (Lijst Burgemeester) zag door het coronavirus de ene na de andere activiteit voor de jeugd in Beersel wegvallen. “Wanneer alles stilvalt merk je eigenlijk pas hoeveel er te doen is en wat er georganiseerd wordt”, zegt Vander Meylen.

Beersel mag zich een kindvriendelijke gemeente noemen en dus vinden er heel wat activiteiten voor de jongste generatie plaats in de gemeente. Maar net als elders zijn ook hier alle activiteiten geschrapt in de strijd tegen het coronavirus. “Geen speelplein Amajoe in de paasvakantie”, begint Vander Meylen. “Dat betekent dat kinderen waarvan de ouders werken niet kunnen komen ravotten. De sportweken die we organiseren in samenwerking met Sportopia delen in dezelfde klappen. Kinderen die een extra mondje Nederlands dachten te oefenen tijdens onze eerste taalstage van het jaar zien dat ook aan hun neus voorbij gaan. De Koninklijke Fanfare Eendracht Maakt Macht uit Lot organiseert al enkele jaren een paasstage vol muziek voor onze jeugd. Ook daar zal geen noot klinken. De jeugdboekenmaand zorgt elk jaar in de bib voor tal van activiteiten en ook in cc de Meent stonden een aantal kindvriendelijke voorstellingen op het programma. De Lotse Chiro loopt zijn vermaarde spaghettikermis met lucratieve bijhorende streekbierenbar mis. Een opbrengst die dient om hun jaarlijkse kamp mee te bekostigen. De Weredi Jeugdafdeling ziet zijn toneelkamp in Essen verloren gaan. Danscentrum Pirouette zijn drie dansvoorstellingen in cultureel centrum de Meent… En het rijtje zal hiermee nog niet volledig zijn.”

De schepen blikt dan ook graag vooruit maar geef toe dat het niet eenvoudig is om in de toekomst te kijken. “Wat zal wanneer wel kunnen?” vraagt Vander Meylen zich af. “Het is vandaag moeilijk in kaart te brengen. Het Vlaams departement Jeugd verbiedt vandaag alle activiteiten en evenementen in de paasvakantie. Maar wat daarna? We besloten daarom om meteen alle Beerselse activiteiten door de gemeente georganiseerd af te gelasten tot 30 april. Je moet vandaag reclame maken voor activiteiten die misschien doorgaan, maar misschien ook niet… Heel verwarrend allemaal. Wat de zomervakantie betreft blijven we vandaag de voorbereidingen verder treffen. Speelpleinwerking, kleuterstage, circusweek, taalstages, sportweken… We gaan er vanuit… of beter we hopen er een zo normaal mogelijke zomer voor kinderen van te maken met opnieuw tal van leuke activiteiten.”

De schepen hoopt dan ook dat iedereen zich strikt aan de richtlijnen en de maatregelen houdt. “Zodat we snel weer naar dat bruisende leven van altijd kunnen”, besluit Vander Meylen.