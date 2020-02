Jeugdhuis Lot krijgt voor tweede keer in twee weken inbrekers over de vloer Tom Vierendeels

21 februari 2020

13u59 0 Beersel Jeugdhuis ‘t Vraagteken in de Kloosterstraat in Lot heeft voor de tweede keer in twee weken tijd te maken gehad met inbrekers. Deze week konden de daders zich effectief toegang verschaffen, maar ze zou niets waardevol gestolen zijn. Toch is er heel wat schade.

“Waar we al zeker van zijn is dat er nieuwe deuren moeten komen”, zegt medevoorzitter Niels Dewalens. “De daders forceerden de twee voordeuren volledig waardoor ze geplooid werden. Enkel het materiaalkot kon betreden worden, maar daar ligt niets duur. Of er effectief iets werd meegenomen moeten we nog uitzoeken.” In het jeugdhuis zelf geraakten de daders niet binnen. “Na de vorige inbraakpoging een tweetal weken geleden lieten we al een extra veiligheidsslot plaatsen”, vervolgt Dewalens. “Dat heeft nu zijn vruchten afgeworpen. Na die poging haalden we al het weinige aanwezige geld weg uit de kluis. Nu hebben we ook alle duren spullen zoals de muziekinstallatie weggehaald.” Volgens Niels werd er twee weken geleden ook ingebroken bij de Chiro, hun buren. “Daar sloegen de daders een ruit in en gingen ze aan de haal met de kassa waarin de kindjes hun vijftig cent steken om een drankje te kunnen kopen”, weet Niels. Wanneer de inbraak in ‘t Vraagteken precies gebeurde is niet duidelijk, maar ze gebeurde wel tussen zondagavond en donderdagavond.

Wie meer informatie heeft over de feiten kan contact opnemen met de bestuursleden van het jeugdhuis of met de lokale politie.