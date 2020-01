Jaarmarktcomité stopt er mee: Beersel doet oproep om evenement te redden Bart Kerckhoven

31 januari 2020

12u53 0 Beersel De jaarmarkt in Beersel dreigt te verdwijnen omdat het bestuur van het jaarmarktcomité besliste om te stoppen met de organisatie van het evenement. Het gemeentebestuur doet nu een oproep om nieuwe mensen te vinden.

De jaarmarkt is een avondmarkt die al jaren in het centrum van Beersel georganiseerd wordt. Ook heel wat verenigingen organiseren dan activiteiten. Als de jaarmarkt verdwijnt zal dus een belangrijk evenement voor het sociaal leven in het dorp verdwijnen. “We hechten veel belang aan de dorpsfolklore en traditie”, klinkt het in een persbericht. “Daarom lanceren we een oproep en gaan we op zoek naar een nieuw bestuur met enthousiaste Beerselaars die ervoor willen zorgen dat er ook in 2020 een jaarmarkt is in Beersel. Het gemeentebestuur ondersteunt de organisatie en stelt een budget ter beschikking.”

Mensen die zich engageren zullen maandelijks moeten vergaderen om af te spreken wat er moet gebeuren en ook om vrijwilligers te zoeken om op de dag zelf te helpen. Een administratief medewerker van de gemeente werkt aan alle jaarmarkten mee en zal ook het nieuwe jaarmarktcomité helpen. Wie wil mee helpen kan terecht op het telefoonnummer 02/359.17.32 of secretariaat@beersel.be.