Jaarmarktcomité Dworp reageert na annulering: “Begrip voor beslissing van schepencollege maar uitstel is geen afstel” Bart Kerckhoven

02 juli 2020

15u25 1

Het Jaarmarktcomité Dworp toont begrip voor de beslissing van het college om de jaarmarkten op het Beersels grondgebied te annuleren. “De veiligheidsmaatregelen maakten het inderdaad erg moeilijk om de sfeer en de gezelligheid die met onze jaarmarkt gepaard gaan, te garanderen”, zegt Klaas Slootmans, secretaris van het Jaarmarktcomité Dworp. “Blijkbaar slaagt het coronavirus in iets waar de twee wereldoorlogen niet in slaagden, namelijk onze jaarmarkt afgelasten. We hadden nochtans heel wat in petto om Dworp een prachtige honderdtweeënzeventigste jaarmarkt te bieden. Zo planden we een heus Ronde Van Vlaanderen-event, die dit jaar uitzonderlijk samenviel met het jaarmarktweekend, een ‘Dworp got’s talent’-contest en een traditionele bakschieting. Wij betreuren het dat we onze duizenden bezoekers moeten teleurstellen, maar we tonen uiteraard alle begrip voor de beslissing van het college. Maar uitstel is geen afstel. Volgend jaar kan de Dworpenaar erop rekenen dat wij hen opnieuw een prachtige jaarmarkt zullen bieden.”