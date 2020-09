Isaac Kimeli denkt steeds meer aan een indoorseizoen: “In maart staat het EK op de kalender en twee weken later het WK in China” Remi Van Ophem

16 september 2020

11u16 0 Beersel Isaac Kimeli moet steeds meer afrekenen met competities die uitgesteld worden of niet kunnen doorgaan en daarom geannuleerd worden. Het gebrek aan publiek maakt het hem eveneens moeilijk.

Door zijn 13.13.02 op de 5.000m van de Ivo Van Damme Memorial van vorig jaar had Isaac Kimeli zich geplaatst voor de Olympische Spelen, maar daar eindigde het goede nieuws voor de atleet van Olympic Essenbeek Halle, die ondertussen in Huizingen woont.

“Ik moest al in de vooravond aan de slag, toen het Koning Boudewijnstadion nog niet volgelopen was, maar dat belette me niet sterk uit te halen”, herinnert de ondertussen 25-jarige atleet zich. “Zo kon ik zonder limietzorgen uitkijken naar die Spelen, tot de hele coronasituatie alles overhoop haalde. De Spelen in Tokio werden een jaar uitgesteld en ik speelde mijn topmoment voor dit jaar kwijt.”

Planning wijzigen

Snel werd het duidelijk dat Isaac Kimeli zijn planning helemaal overboord moest gooien en samen met coach Tim Moriau een nieuwe moest opmaken. “Maar ook dat bleek niet van een leien dakje te lopen. Ik trok wel, zoals voorzien, naar het Zwitserse Sankt-Moritz, toen dat nog kon zonder in quarantaine te moeten gaan. De bedoeling was om op 1 augustus in de Flanders Cup van mijn club in het provinciaal domein van Huizingen uit te halen op de 1.500m. Maar die meeting werd eveneens op de valreep geannuleerd om de gekende redenen”, legt hij uit. “Daarom werd het Nijvel, waar ik net onder de 3.40 dook, maar specialist Ismael Debjani moest laten voorgaan.”

Gelukkig gingen de Memorial in Brussel en de Nacht in Heusden-Zolder wel degelijk door, weliswaar zonder publiek. “Dat was spijtig natuurlijk, want ik slaag er meestal in me te overtreffen dankzij de steun van het publiek. Toch boekte ik telkens tijdwinst, eerst met 3.38.54 en twee dagen laten met 3.37.60. Daarmee kwam ik in de buurt van mijn besttijd van 3.36.51 twee jaar geleden.”

De toekomst op korte termijn wordt eens te meer een vraagteken, nu bekendraakte dat de CrossCup relays in Berlare op 25 oktober ook al geannuleerd werden. “Het EK veldlopen in Dublin viel op zijn beurt weg, maar wordt mogelijk overgenomen door Hongarije. Ik denk daarom enkele losse wedstrijden te doen en de focus de komende maanden op het indoorgebeuren te leggen. In maart staat eerst het EK op de kalender en twee weken later het WK in China. Nu maar hopen dat die kunnen doorgaan.”