Ingrid Verschueren voortaan lid van Bijzonder Comité Sociale Dienst Bart Kerckhoven

09 januari 2020

17u05 0 Beersel Ingrid Verschueren (N-VA) is sinds dinsdag lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het OCMW.

Binnen dat comité worden onder andere individuele dossiers besproken. Verschueren volgt Marianne Testaert op die verhuist uit de gemeente en dus ontslag moest nemen. Het nieuwe lid legde bij voorzitter Marc Beling (N-VA) de eed af. Ingrid Verschueren is mama van een zoontje en groeide op in Sint-Pieters-Leeuw. Ze woonde lange tijd in Brussel, maar verhuisde een paar jaar geleden naar Beersel. Ze was advocate en is intussen bedrijfsleidster.