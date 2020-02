Inbrekers bij gezin-Sacoor krijgen 18 maanden cel WHW

04 februari 2020

12u00 0 Beersel Drie mannen die in oktober opgepakt werden na een reeks inbraken en diefstallen in Beersel zijn veroordeeld tot 18 maanden cel. Een van hun slachtoffers was het gezin Sacoor. Zoon Jonathan maakt deel uit van de Belgian Tornado’s, terwijl vader Ismaël in december 2007 zwaargewond raakte bij de homejacking waarbij agente Kitty Van Nieuwenhuysen om het leven kwam.

Twaalf jaar na het drama met agente Kitty Van Nieuwenhuysen kreeg het gezin Sacoor opnieuw inbrekers over de vloer. Op 4 oktober 2019 was de politie Zennevallei (Halle/Beersel/Sint-Pieters-Leeuw) opgeroepen omdat een buurtbewoner drie mannen had zien inbreken in een bestelwagen. Onderweg naar hun interventie stootte de politie op drie mannen op de fiets. Die bleken in het bezit van een aantal goederen die uit de bestelwagen gestolen waren. Ook hadden ze een aantal andere spullen bij die uit een mobilhome waren gestolen, en bleken twee van de drie fietsen afkomstig van een diefstal bij de familie Sacoor.

Kalasjnikov

In de nacht van 3 op 4 december 2007 kreeg het gezin al eens inbrekers over de vloer in Beersel. Agente Kitty Van Nieuwehuysen werd toen gedood en een collega raakrte zwaargewond toen de daders met een kalasjnikov het vuur openden. Kort voordien waren ze de woning van de familie Sacoor binnengedrongen, op zoek naar de autosleutels van het gezin, en hadden ze vader Ismaël in het been geschoten.