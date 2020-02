Inbrakenplaag in Beersel: politie organiseert extra patrouilles in inbraakgevoelige wijken Tom Vierendeels

26 februari 2020

11u35 0 Beersel De lokale politiezone Zennevallei organiseerde de afgelopen dagen extra patrouilles in Beersel. Zowel te voet, met de fiets als met de auto werd door de inbraakgevoelige wijken gegaan. Tientallen personen werden hierbij aan een controle onderworpen.

Sinds begin dit jaar stelde de politie al veertig inbraken vast in Beersel alleen. Daar komen ook nog eens dertien pogingen bij. “Zowel in de week als tijdens het weekend werden daarom verschillende patrouilles door de inbraakgevoelige wijken gestuurd”, laat de politie weten. “Die gebeurden zowel te voet als met de fiets en de auto. In totaal werd de afgelopen dagen een dertigtal personen aangesproken en gecontroleerd.” Of daarbij arrestaties verricht werden wordt niet meegegeven.

De politie blijft oproepen om verdachte zaken onmiddellijk te melden van die het noodnummer 101.