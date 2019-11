In Dworp gaan de ouders zaterdag op zwier: ouderraden bouwen feestje in DOC Alsemberg Bart Kerckhoven

21 november 2019

Het kan best zijn dat er zaterdagavond een tekort aan babysitters is in Dworp en omgeving, want de ouders van de leerlingen van de gemeenteschool en Sint-Victor gaan fuiven in Alsemberg. Daar vindt de fuif ‘Ouders op zwier’ plaats vanaf 21 uur. Het zijn de ouderraden van beide scholen die de handen in elkaar slaan voor de fuif. De opbrengst wordt gebruikt voor de werking en de activiteiten van de raden en de scholen te financieren. Discobar Picasso zorgt voor de muziek. De toegang kost 7 euro.