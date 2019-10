In de thuisgemeente van minister van Dierenwelzijn Weyts (N-VA) vinden zwerfkatten voortaan ook onderdak Bart Kerckhoven

31 oktober 2019

13u52 0 Beersel Zwerfkatten kunnen voortaan in Huizingen en Dworp schuilen in twee schuilhokken die het gemeentebestuur liet plaatsen. De schuilhokken werden ter beschikking gesteld door de Vlaamse overheid.

Het is Beerselaar en Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) die de schuilhokken in Vlaanderen promoot en dus ging schepen van Dierenwelzijn Elsie De Greef (N-VA) al snel in op het aanbod. “Elk schuilhok biedt plaats aan drie tot vier katten”, legt ze uit. “De schuilhokken zijn geïsoleerd, gemaakt van kwalitatief materiaal en erg gebruiksvriendelijk. Ze werden volledig gemonteerd geleverd zodat ze snel geplaatst konden worden op plekken waar zwerfkatten zich vaak ophouden, wat nu het geval is in Huizingen en Dworp. Bij elk schuilhok horen ook twee infoborden met onder andere de contactgegevens van het lokale aanspreekpunt voor zwerfkatten, informatie over de sterilisatieplicht en de vraag om de dieren met rust te laten en zeker niet te voederen.”

Minister Weyts voorziet intussen 250.000 euro voor de schuilhokken. “De steden en gemeenten zijn belangrijke bondgenoten in de strijd voor meer dierenwelzijn”, zegt de minister. “We werken op alle niveaus: Bij de Vlaamse overheid maar ook bij de parketten, bij de politiezones en bij de lokale besturen. Ik wil lokale besturen daarbij zoveel mogelijk ondersteunen, bijvoorbeeld met onze uitgebreide gids voor het uitschrijven van een zwerfkattenplan, de chiplezers die we onder de steden en gemeenten hebben verdeeld en nu deze schuilhokken.”