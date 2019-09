Illegalen stelen matrassen met gestolen bestelwagen Tom Vierendeels

19 september 2019

18u17 0 Beersel Een patrouille van de politiezone Zennevallei heeft dinsdagnacht inbrekers op heterdaad betrapt. De mannen waren net enkele gestolen matrassen in een bestelwagen aan het laden. Het voertuig bleek nadien ook nog eens gestolen te zijn. Drie verdachten werden gearresteerd.

De agenten reden door de Heren van Witthemlaan toen ze zagen hoe de mannen enkele matrassen in de bestelwagen aan het laden waren. “Een persoon bleef op de uitkijk staan terwijl de twee anderen de woning konden betreden via een raam op de eerste verdieping”, reconstrueert woordvoerder Anneleen Adang de feiten. “De haalden verschillende matrassen naar buiten en staken die in de bestelwagen.”

Toen de daders beseften dat ze betrapt werden sloegen ze op de vlucht. “Na een korte achtervolging werden twee verdachten snel ingerekend”, gaat het verder. “De derde werd even later opgemerkt en ook gearresteerd. Het bleek om drie illegalen te gaan en de bestelwagen was gestolen.”

Het trio werd door het parket Halle-Vilvoorde voor de onderzoeksrechter geleid. Het is niet duidelijk of ze aangehouden bleven.