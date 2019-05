Illegalen die wagens openbreken ingerekend door politie na telefoontje van bewoner Bart Kerckhoven

31 mei 2019

07u44 7 Beersel De politie van de zone Zennevallei pakte dinsdagnacht in Beersel twee jonge illegalen op die al verschillende wagens opengebroken hadden. Het duo werd geklist toen een buurtbewoner zag hoe ze in een garage schenen met een nachtlamp.

De bewoner merkte omstreeks 4.30 uur de mannen op en belde meteen de politie op. Een patrouille kwam meteen ter plaatse maar de jonge verdachten verstopten zich in het donker. De inspecteurs konden hen toch snel ontdekken. De arrestanten verzetten zich eerst nog maar moesten zich dan toch gewonnen geven. Nadien bleek dat ze inbrekersmateriaal op zak hadden en buit van andere diefstallen. Al snel bleek dat de inbrekers in de buurt al heel wagens opengebroken hadden. Een deel van die buit werd dus bij de mannen terug gevonden. De dieven werden overgebracht naar het commissariaat en bleken illegaal in het land. Ze werden allebei voorgeleid bij de onderzoeksrechter.