Illegale mazoutdieven opgepakt dankzij alerte bewoner Bart Kerckhoven

25 oktober 2019

De politie van de zone Zennevallei pakte donderdagavond twee mazoutdieven op die net hun slag wilden slaan aan een geparkeerde vrachtwagen. Een omwonenden zag twee verdachte mannen aan de vrachtwagen en toen zij doorhadden dat die hen in de gaten hield sloegen ze op de vlucht. De man belde wel de politie en die kon hen wat verder op inrekenen. Ze werden overgebracht naar het commissariaat waar bleek dat het om illegalen ging. De dienst Vreemdelingenzaken moest uiteindelijk over hun lot beslissen maar de uitkomst daarvan is voorlopig niet bekend.