Huis van het Kind organiseert 'Meer doen met minder' (met onder meer workshop babymassage)

Michiel Elinckx

12 september 2019

15u45 0 Beersel Huis van het Kind Beersel organiseert voor het vierde jaar op rij een doe-dag voor gezinnen.

Tijdens verschillende workshops kunnen de gezinnen ervaren dat je met weinig geld toch leuke dingen kan doen. Zo leren deelnemers droedels maken. Daarnaast worden oude kleren omgevormd tot knuffels. Tot slot staat koken met restjes op het programma. Nieuw dit jaar is een sessie kindermassage en een beweegworkshop voor kleuters. Iedereen is welkom op woensdag 16 oktober in de gemeenteschool van Dworp langs de Alsembergsesteenweg. De doe-dag start om 14 uur en eindigt om 17 uur. Deelname is gratis.