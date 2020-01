Huis op Alsembergsesteenweg onbewoonbaar na brand in de keuken Bart Kerckhoven

09 januari 2020

22u05 10

Een huis op de Alsembergsesteenweg in Dworp is onbewoonbaar nadat er donderdagavond omstreeks 21 uur brand uitbrak in de keuken. Een pan met olie vatte vuur en één van de bewoners liep meteen naar buiten om uit een brandblusser uit een wagen te halen om de brand te blussen. Toen hij terugkeerde waren de vlammen jammer genoeg ook al in de dampkap geslagen. Een ploeg van de brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam ter plaatse om het vuur te doven. In de keuken is er heel wat brandschade terwijl de rest van de woning rookschade opliep. Voorlopig is het huis alvast een nacht onbewoonbaar maar de bewoners worden opgevangen door familie.