Horecazaak en nachtwinkel in Lot gesloten na corona-inbreuken Tom Vierendeels

08 augustus 2020

12u10 6 Beersel Opnieuw is een café gesloten op het grondgebied van de politiezone Zennevallei. Het is het derde al op twee weken tijd. Daarnaast krijgt ook een nachtwinkel een tijdelijke sluiting opgelegd. De beslissingen vielen na nieuwe controles door agenten in burger.

Dinsdag waren agenten van de politiezone Zennevallei in burger al op controle geweest bij horecazaken waarover meldingen kwamen dat de coronamaatregelen niet nageleefd werden. Dat resulteerde in de sluiting van één horecazaak in Sint-Pieters-Leeuw. De politie kondigde verdere controles aan, ook bij handelsaken.

Lang lieten die controles niet op zich wachten want donderdag gingen de agenten in burger opnieuw op pad. In Lot bleken zich hardleerse overtreders te bevinden. Bij een nachtwinkel werd vastgesteld dat de persoon die de klanten bediende het mondmasker niet correct droeg. De uitbater kreeg bovendien een week eerder al een schriftelijke waarschuwing voor het niet naleven van het opgelegde sluitingsuur. De agenten stelden vervolgens ook nog vast dat er een illegaal tewerkgesteld was. Voldoende stof voor de waarnemend burgemeester om de zaak voor veertien dagen te sluiten.

Ook een horecazaak mag de komende weken de deuren sluiten. De uitbater bleek geen mondmasker te dragen en de inrichting binnenin was niet aangepast om te voldoen aan de coronamaatregelen. Aan de bar bevonden zich twee klanten zonder masker en de verplichte registratielijst voldeed niet aan de voorwaarden. De waarnemend burgemeester van Beersel kon niet anders dan ook deze zaak een sluiting van 30 dagen op te leggen.

“We willen benadrukken dat heel veel handels- en horecazaken de richtlijnen wel respecteren”, laat de politie weten. “Het gaat om een minderheid die weinig burgerzin aan de dag legt om samen de strijd tegen het coronavirus aan te gaan.”