Het kerkhof wordt steeds groener in deze gemeenten (en het erfgoed wordt er ook beter bewaard) Bart Kerckhoven

31 oktober 2019

12u05 0 Beersel Als je op Allerheiligen naar het kerkhof trekt is de kans groot dat die er groener op geworden is. De voorbije maanden lieten heel wat gemeentebesturen werken uitvoeren voor een groenere begraafplaats die ook nog eens onderhouden wordt zonder pesticiden.

De provincie Vlaams-Brabant promoot de tendens om van begraafplaatsen geen grijze plekjes te maken maar wel kerkhoven die in de natuur passen. Daarvoor keert ze zelfs subsidies uit aan de gemeentebesturen. Ook waardevol erfgoed wordt beschermd door de provinciale Monumentenwacht die instaat voor beheer en onderhoud van grafmonumenten. Onder andere in Lot en Drogenbos werd het kerkhof zo al opvallend groener gemaakt. Maar ook Beersel, Bever, Herne, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat krijgen subsidies omdat ze bijvoorbeeld een calvariekruis, een kerkhofmuur, een dodenhuisje of waardevolle graftekens willen bewaren en onderhouden. Wanneer ze bijvoorbeeld in Dilbeek een stapje verder willen gaan en op het kerkhof van Groot-Bijgaarden kiezen voor een parkbegraafplaats kan er ook gerekend worden op de provincie. In gemeenten als Liedekerke en Asse wordt dan weer gebruik gemaakt van een draaiboek dat de Bestendige Deputatie uitbracht.