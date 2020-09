Heemkundig Genootschap bundelt Beerselse briefhoofden in nieuw magazine Bart Kerckhoven

11 september 2020

Het Heemkundig Genootschap van Witthem dook opnieuw in de geschiedenis van Beersel voor een nieuwe publicatie van het tijdschrift ‘En het dorp zal duren’. Dit keer werden Beerselse briefhoofden uit de archieven opgerakeld en uitgebreid besproken. Zo komen de lezers meer te weten over herbergen, aannemers, smeden, schilders en meubelmakers die toen en vandaag soms nog actief zijn. Bekende ondernemers als Boon, De Decker, , astiau-Godeau, Winderickx, Hanssens en Elyenbosch komen aanbod in een magazine dat dit keer 162 pagina’s telt. De uitgave kan besteld worden via heemkunde.beersel@hotmail.com en www.heemkunde-beersel.be.