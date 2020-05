Hartverwarmend: Katrien en Didier brachten buren dichter bij elkaar tijdens dagelijks eerbetoon Bart Kerckhoven

11 mei 2020

17u20 0 Beersel De coronacrisis heeft niet alleen ellende gebracht. Zo leerden de buren van Rastelbos en Hooszijp in Dworp elkaar wat beter kennen dankzij het applaus dat ze elke avond gaven voor de zorgverleners.

Het waren bewoners Katrien Van Hoef en Didier ‘Dizze’ Paesmans die het initiatief namen om elke avond de muziekboxen voor het raam te schuiven en zo samen een eerbetoon aan de zorgsector te brengen. Al snel deden een dertigtal buren van Rastelbos en Hooszijp mee op de stoep .En zo werd zelfs carnaval, enkele verjaardagen en zelfs de terugkomst van iemand die herstelde van corona gevierd op de stoep in de wijk. ““We hebben intussen onze laatste muzikale avond beleefd”, zegt Katrien. “De versterker laat het zo goed als afweten en omdat de regels soepeler worden moeten we stilaan wennen aan het nieuwe nu. We sloten af met een glaasje in de hand, een laatste keer ‘Laat het voor de liefde zijn’ en het allerlaatste lied ‘que sera sera, what ever will be will be’. We klonken op een positieve toekomst en vooral op elkaar.”

De buren waren alvast enthousiast over het initiatief van Katrien en Didier. “Het heeft de buurt samen gebracht. Er werd weer tegen elkaar gesproken en er is zelfs al sprake om een straatfeest te organiseren als het terug mag, zodat we elkaar nog beter leren kennen.”