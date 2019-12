Grootouders en kleinkind gewond bij hevige woningbrand: “Vlammen sloegen door de ramen naar buiten” Bart Kerckhoven

26 december 2019

10u39 24 Beersel Een koppel en hun kleinkind zijn donderdagochtend gewond geraakt bij een hevige woningbrand in de Laarheidestraat in Beersel. De brand ontstond in de kinderkamer en breidde zich erg snel uit. Het huis is onbewoonbaar en ook twee andere woningen raakten beschadigd. “De vlammen sloegen door de ramen naar buiten”, vertelt Francis Stockbroekx die hulp bood.

De brand brak omstreeks 10 uur uit in een huis langs de Laarheidestraat, vlakbij het kruispunt met de Sanatoriumstraat. Buurtbewoner Francis Stockbroekx reed net voorbij in zijn wagen toen het vuur zich al in de woning had verspreid. “De vlammen sloegen door de ramen naar buiten”, vertelt Francis. “Omdat er ook al brokstukken naar beneden vielen, heb ik mijn wagen dwars over de straat geparkeerd en ben ik naar het huis gelopen. Ik zag een vrouw en twee kinderen die net buiten gelopen waren. Een van de kinderen was verbrand aan de hand. Ik heb dan aan één van de buren gevraagd om er water te laten stromen, zodat die brandwonden afgekoeld konden worden. Ik ben nog op de ramen en deuren van de andere huizen beginnen kloppen om zeker te zijn dat iedereen naar buiten kwam. Wat later is er nog een politieman uit Waterloo gestopt die de vrouw en de kinderen dan heeft verdergeholpen.”

In lichterlaaie

Intussen werden verschillende ploegen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West opgeroepen. De woning stond in lichterlaaie, maar ook het dak van het aanpalende huis vatte vuur. Na bijna een uur blussen had de brandweer de brand gelukkig onder controle. “Het vuur ontstond in de kinderkamer”, vertelt burgemeester Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester) die ter plaatse kwam. “De oorzaak is nog onduidelijk. Twee volwassenen en één kind zijn naar het ziekenhuis. Ze zijn allemaal lichtgewond geraakt, maar konden wel op eigen houtje naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria om geholpen te worden. Hun huis is onbewoonbaar, maar hun verzekeraar zal voor hen onderdak zoeken. In het tweede huis is er ook brandschade, maar die woning blijft bewoonbaar. Er is ten slotte nog een derde huis waar er rook en waterschade is.”

Opnieuw naar huis

De bewoners van het huis waar de brand ontstond, pasten op dat moment net op hun kleinkinderen van 6 en 8 jaar. De ouders van de kinderen kwamen ook ter plaatse en konden snel worden gerustgesteld. Zowel het kind dat gewond raakte aan de hand, als de beide grootouders mochten later op de dag naar huis. Ook de hond van de grootouders kon na de bluswerken uit de tuin worden gehaald.