Groen wil veiliger op- en afrittencomplex voor fietsers: Schepen neemt voorstellen mee naar Mobiliteitscel Bart Kerckhoven

04 juli 2019

15u44 0 Beersel Het op- en afrittencomplex van de Brusselse Ring op de Beerselsestraat in Lot is volgens oppositiepartij Groen onveilig voor de fietsers en dus vraagt de fractie dringend aanpassingen aan het gemeentebestuur.

Groen vroeg op de gemeenteraad extra veiligheidsmaatregelen in afwachting van een onderzoek voor een definitieve herinrichting. “Het slecht uitgeruste fietspad langs het op- en afrittencomplex van de RO tussen Beersel en Lot is voor velen een drempel om de fiets te nemen naar Lot vanuit Beersel en dat terwijl Lot een belangrijke rol speelt in het woon-werkverkeer richting Brussel met de trein en met fiets langs het kanaal. Ook heel wat jeugd vanuit Beersel centrum voetbalt in Lot maar wordt steevast gebracht met de auto”, aldus fractieleidster Veerle Leroy van Groen.

De partij haalt onder andere de slechte staat van de fietspaden, de lange afritzones en de afwezige fysieke afscheiding tussen fietspad en rijweg aan. De oppositiepartij vraagt dat er nu al betonblokken zouden geplaatst worden en dat er reliëf zou aangebracht worden op de witte lijnen, dat de vrachtwagens niet meer kunnen parkeren dichtbij de op- en afrit maar dat het fietspad ook vaker geveegd wordt om zo de steentjes te verwijderen die vaak door het doorgaand verkeer op het fietspad belanden. Groen legde op de voorbije gemeenteraad zelfs een beslissing voor aan de raad maar die werd van tafel geveegd door de meerderheid.

“Het op- en afrittencomplex afrit Beersel van de Brusselse Ring is eigendom van het Vlaams Gewest en de Beerselsetraat is eigendom van de gemeente Beersel”, zegt schepen van Mobiliteit Kristien Vanhaverbeke (N-VA). “Dit betekent concreet dat we moeten overleggen als we wijzigingen willen aanbrengen aan de inrichting van het op- en afrittencomplex. Er zijn al twee studies aan de gang waar het op- en afrittencomplex in aan bod komen. Nog een extra studie laten starten zou getuigen van slecht bestuur.”

De tijdelijke aanpassingen die Groen voorstelt zullen wel besproken worden op de Mobiliteitscel van de gemeente Beersel in augustus.