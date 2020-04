Groen vraagt meer inspraak van senioren voor nieuw woonzorgcentrum De Ceder Bart Kerckhoven

28 april 2020

13u44 1 Beersel Oppositiepartij Groen wil dat de meerderheid de senioren meer inspraak geeft bij de uitwerking van Oppositiepartij Groen wil dat de meerderheid de senioren meer inspraak geeft bij de uitwerking van de plannen voor het nieuwe woonzorgcentrum van De Ceder dat naast het huidige complex gebouwd zal worden.

Op de gemeenteraad wordt woensdagavond een nieuwe stap gezet in het dossier voor het nieuwe rusthuis en dienstencentrum dat de gemeente deze legislatuur wil bouwen. “Het gemeentebestuur wil een werkgroep oprichten die minstens zes keer per jaar zal samenkomen om de realisatie van het nieuw woonzorgcentrum en dienstencentrum te begeleiden”, aldus Groen-voorzitter en gemeenteraadslid Jan Steyaert “In die raad zetelen twee schepenen, twee directeurs van het OCMW, de directrice van De Ceder en drie diensthoofden van gemeentelijke diensten. Volgens de voorliggende teksten beperkt de inspraak zich tot het voorleggen van alle documenten aan het college, de gemeenteraad, en het vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW. De mensen waar het echt over gaat zijn op geen enkele manier vertegenwoordigd in de werkgroep of de besluitvorming. Alles wordt netjes boven hun hoofd beslist.”

De partij zal daarom op de gemeenteraad een amendement indienen wanneer het punt gestemd wordt om minstens één lid van de seniorenraad en één vertegenwoordiger van de inwoners van De Ceder toe te voegen aan de werkgroep.