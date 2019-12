Groen Beersel haalt uit naar Open VLD nadat schepen Wouters vertrekt: “Kiezers Open Vld worden bedrogen door hun partij” Bart Kerckhoven

27 december 2019

07u39 0 Beersel Groen Beersel, dat vorig jaar nog deel uitmaakte van de meerderheid in Beersel, haalt uit naar Open Vld nadat eerder deze week bekend raakte dat schepen Gilbert Wouters de liberale fractie verlaat en als onafhankelijke verder zetelt.

“Het zijn de kiezers van Open Vld die door hun partij bedrogen worden”, zegt gemeenteraadslid en voorzitter van oppositiepartij Groen Jan Steyaert. “Zij hadden in Beersel gekozen voor een sterke en éénsgezinde liberale fractie maar worden één jaar later in de gemeenteraad nog amper vertegenwoordigd door twee ruziemakers.”

Bij Groen waren ze al heel kritisch voor Open Vld na de coalitievorming na de gemeenteraadsverkiezingen. “Op 14 oktober vorig jaar haalde de verenigde Open Vld-lijst amper twee zetels”, aldus Steyaert. “Toch vonden Gilbert Wouters en Jos Savenberg het nodig om de dag van de verkiezingen zelf, nog voor alle stemmen geteld waren, samen met Ben Weyts (N-VA) een officiële voordracht akte te ondertekenen. Zo werd Groen Beersel, met vijf zetels de grote overwinnaar van de verkiezingen in Beersel, met één pennentrek buiten spel gezet en werd de Lijst van de Burgemeester veroordeeld tot een coalitie met N-VA en open VLD.”