Gregoriaanse gezangen en weetjes over ikonen in de kerk van Alsemberg Bart Kerckhoven

10 oktober 2019

14u25 2

Het Davidsfonds organiseert zondagavond een uniek concert en een lezing over ikonen. Het Gregoriaans koor Schola Gregoriana Sainnensis onder leiding van Joachim Kelecom brengt aangepaste muziek terwijl voormalig leraar Grieks en gepassioneerd byzantinoloog Guy Debognies vertelt over de pracht van Oosterse ikonen. De avond start om 19.30 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa.