Graffitikunstenaar Vexx gebruikt het prachtige Hallerbos als canvas Bart Kerckhoven

25 juni 2019

Het Hallerbos is de laatste plek waar je verwacht een graffitikunstwerk te kunnen bewonderen, maar Dworpenaar Luc Cornelis stootte maandag tijdens een wandeling in het bos op een wel heel speciaal stukje graffiti, gespoten op een groot plastic waardoor het bos wel even een groot canvas leek voor de artiest. “De kunstenaar was er aan het experimenteren en we sloegen zelfs even een babbeltje”, zegt Luc. “Ik vond het alvast bijzonder om zoiets in het midden van een bos te zien. De kunstenaar gaat door het leven als Vexx en blijkt een erg uitgebreid repertoire te hebben. Maar wie zich nu rept naar het Hallerbos zal wellicht bedrogen uitkomen want het werk, dat ophing in de buurt van de toegang naar het bos via de Rilroheidestraat, zal wellicht al verdwenen zijn.