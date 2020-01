Goede voornemens gemaakt? In Beersel beweegt het hele gezin samen op zondagochtend Redactie

08 januari 2020

10u09 2

Wie meer wil bewegen in 2020 kan dat vanaf januari tot maart met het hele gezin in de sportschuur langs de Kerkstraat in Dworp. Mama’s en papa’s kunnen kiezen voor een totale body workout of een start to run-sessie. Kinderen van 7 tot 10 jaar kunnen naar de bewegingsschool en ook broertjes en zusjes van 3 tot 6 jaar kunnen bewegen tijdens themalessen. De Gezinsbond van Lot staat dan weer in voor de opvang van kinderen tot 3 jaar. De reeks start op zondag 19 januari en vindt plaats elke week van 9.30 uur tot 10.30 uur. De lessenreeks kost 35 euro. Meer info is hier te vinden.