Gevolgen coronacrisis op Beerselse economie wetenschappelijk onderzocht Bart Kerckhoven

16 september 2020

15u36 0

Het gemeentebestuur van Beersel werkt mee aan een wetenschappelijk onderzoek dat de gevolgen van de lokale economie in kaart zal brengen. De Universiteit Antwerpen en organisaties LMR, UNIZO en VVSG organiseren een groot wetenschappelijk onderzoek naar de impact op de economie. Het gemeentebestuur laat weten dat het belangrijk is om te weten hoe de maatregelen voor de ondersteuning van de lokale economie ervaren werden en roept daarom de Beerselse ondernemers op om deel te nemen aan de enquête. Dat kan via de deze link.