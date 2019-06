Gerestaureerde rotstuin provinciedomein krijgt speciale vermelding van vakjury op Publica Awards Bart Kerckhoven

27 juni 2019

16u25 0 Beersel De gerestaureerde rotstuin in het provinciedomein van Huizingen blijkt een pareltje te zijn. Dat mogen we toch afleiden uit de positieve kritieken die de tuin kreeg op de Publica Awards.

Tijdens de Publica Awards worden projecten van verschillende overheden geëvalueerd. Het bedrijf EBP, dat zich specialiseert in de informatie en begeleiding bij overheidsopdrachten organiseert het evenement. Tijdens de Publica Awards 2019 werd ook de rotstuin besproken die nog maar vorig jaar heropend werd na restauratie.

De tuin kreeg een ‘speciale vermelding’ in de categorie ‘Erfgoed en architectuur’.

De jury was gecharmeerd door de technische kwaliteit en de zorg waarmee de tuin terug tot leven werd gebracht, via het terugbrengen van de alpiene structuur, de loop van het beekje en de aanplantingen. Ook het publieke karakter was een belangrijke factor bij de bekroning: de tuin is open om vrij van te genieten maar er worden ook geleide wandelingen georganiseerd. De jury vond het project zo uniek, zo moeilijk te vergelijken met de andere kandidaten, dat ervoor gekozen werd om het niet mee te nemen in de rangschikking maar de initiatiefnemers te bekronen met een ‘Eervolle vermelding’.

“We zijn blij met deze waardering”, zegt gedeputeerde voor provinciedomeinen Ann Schevenels (Open VLD). “Onze rotstuin is immers uniek in België. Na meer dan vijftig jaar was het nodig om de tuin te restaureren. Deze restauratie hebben we vorig jaar met succes afgerond. De rotstuin schittert weer in al zijn glorie. En het is dan ook een genoegen om te merken dat dit ook door kenners wordt opgemerkt”.