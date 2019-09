Gemiddeld vierhonderd kilogram aan sluikstorten per dag in Beersel: Vlaams Belang vraagt strengere aanpak voor daders Bart Kerckhoven

06 september 2019

10u08 0 Beersel Vorig jaar werd er dagelijks gemiddeld vierhonderd kilogram afval per dag gedumpt in Beersel. Dat blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) opvroeg bij het gemeentebestuur.

In 2018 werd net geen 145 ton aan sluikstorten opgehaald door de gemeentediensten. Tien jaar geleden vroeg het raadslid ook al eens cijfers op en in 2009 was dat ‘amper’ 87 ton. Op tien jaar tijd is er dus 70 procent meer afval geruimd afkomstig van sluikstorten. Oppositieraadslid Slootmans berekende dat het opruimen van die sluikstorten de belastingbetaler de voorbije jaren 104.000 euro kostte. ““Geld dat de gemeente goed zou kunnen gebruiken voor de aanleg van betere fietspaden of de afbouw van de schulden”, aldus Slootmans die nu een harde aanpak vraagt van de overtreders. “We moeten opnieuw focussen op het aanpakken van de overtreders in plaats van het bestraffen van de goede leerlingen door het wegnemen van vuilnisbakken omdat ze zogezegd een ‘aanzuigeffect’ zouden hebben”, zegt hij. Slootmans vroeg ook op hoeveel mensen er betrapt en beboet werden en uiteindelijk bleken er vijftien GAS-boetes uitgeschreven te zijn. Er werd ook één proces-verbaal opgesteld. “Het lijkt mij alvast noodzakelijk dat de aanpak van sluikstort en zwerfvuil een prioritair hoofdstuk wordt in het nieuwe beleidsplan”, aldus Slootmans nog. Het gemeentebestuur kondigde onlangs nog aan dat de mobiele camera’s die aangekocht werden om sluikstortgevoelige plaatsen in de gaten te houden binnenkort ook echt ingezet kunnen worden.