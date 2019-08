Gemeente opent rouwregister voor Sebbe (10), begrafenis vindt zaterdag plaats Tom Vierendeels

19 augustus 2019

17u32 0 Beersel De gemeente Beersel heeft een rouwregister geopend voor het jonge verkeersslachtoffertje Sebbe De Man. De jongen kwam vorige week tijdens een vakantie met zijn grootvader om het leven. De uitvaart van Sebbe gaat nu zaterdag door in de Sint-Gaugericuskerk.

De tienjarige jongen verbleef vorige week met zijn grootouders en nichtje in een chalet in het Waalse dorp Bièvre toen hij bij een tragisch ongeval om het leven kwam. Een tractor met aanhangwagen botste met een personenwagen aan de plek waar Sebbe en zijn grootvader stonden. De jongen werd geraakt door de aanhangwagen en overleefde het ongeval niet.

Zowel hij als zijn ouders zijn geen onbekenden in de regio. Zelf volgde hij les op de school Wauterbos in Rode, was voetballer bij K.H.O. Huizingen, was hij lid van Chiro Sint-Jan uit Dworp en daarnaast deed hij nog aan paardrijden. “Met verslagenheid en droefheid vernam het gemeentebestuur van Beersel het overlijden van de tienjarige jongen Sebbe uit Dworp”, klinkt het in een mededeling van de gemeente. “Het gemeentebestuur wenst haar oprechte en diepe medeleven te betonen aan de familie, vrienden en kennissen van Sebbe. We openen een rouwregister om de inwoners de kans te geven hun medeleven te betuigen.” Wie het wenst kan het rouwregister ondertekenen, elke werkdag van 8.30u tot 16.30u aan de balie van het administratief centrum (Kasteeltje), Domein Rondenbos, Alsembergsteenweg 1046, 1652 Alsemberg.

De begrafenis van Sebbe gaat nu zaterdag 24 augustus om 10 uur door in de Sint-Gaugericuskerk van Dworp.