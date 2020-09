Gemeente lanceert Beerselbon: handelaars kunnen zich registreren Bart Kerckhoven

13u33 1 Beersel Het gemeentebestuur van Beersel lanceert binnenkort de Beerselbon. Daarom doet het nu een oproep aan lokale handelaars om zich te registreren voor het nieuwe systeem.

De Beerselbon is een cadeaubon waarmee inwoners iets kunnen kopen bij de Beerselse handelaars. Om van de Beerselbon een succesverhaal te maken, roept het gemeentebestuur nu alle lokale handelaars op om zich te registreren. “Enkel zo kunnen Beerselaars met de Beerselbon bij hen terecht. Een extra troef voor lokale ondernemers: ze worden extra in de verf gezet, krijgen meer klanten over de vloer en genereren zo meer omzet. Deelnemen als handelaar is volledig gratis. Alle promotie- en transactiekosten verbonden aan het platform, neemt gemeente Beersel op zich”, laat het gemeentebestuur weten.

De Beerselbon zal verkrijgbaar zijn via www.beersel.be/beerselbon of aan het onthaal in het gemeentehuis in Alsemberg. De waardebon zal ook door het gemeentebestuur verdeeld worden bij feestelijke gelegenheden, zoals vieringen voor jubilarissen. De waarde van de bon varieert tussen 5 euro en 50 euro en is tot twaalf maanden na aanschaf geldig. “De bon is op dit moment nog niet verkrijgbaar. Van zodra een beoogd aantal handelaars zich geregistreerd heeft, zal de Beerselbon beschikbaar zijn”, laat de gemeente nog weten.