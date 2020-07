Gemeente gooit het op akkoordje met BTW-administratie: restauratie Kasteel van Beersel wordt 344.000 euro goedkoper Bart Kerckhoven

20 juli 2020

14u59 0 Beersel De gemeente Beersel heeft een akkoord gesloten met de BTW-administratie om binnenkort de BTW te recupereren van de kostprijs voor de derde restauratiefase van het Kasteel van Beersel.

Vandaag heeft de gemeente Beersel het Kasteel in erfpacht van de eigenaars. Maar het gemeentebestuur wil het monument onderbrengen in het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). “Wanneer we gebouwen hebben waar commerciële activiteiten plaatsvinden, kunnen we dat in het AGB onderbrengen”, legt schepen van Financiën Eddy Deknopper (Lijst Burgemeester) uit. “Dan valt dat onder de BTW-regeling. En zo kunnen we de BTW op de investeringen recupereren. In de vorige legislatuur hebben we al onderzocht of het mogelijk was om het Kasteel van Beersel onder te brengen in het AGB. Er worden visverloven toegekend, toegangstickets verkocht en er is een shop. De accommodatie wordt ook verhuurd. Het is dus perfect mogelijk.”

Voordelig

De komende jaren zal die overheveling naar het AGB al meteen iets opleveren. “De derde restauratiefase van het Kasteel van Beersel staat voor de deur”, zegt Deknopper. “Het aandeel van de gemeente in die werken is ongeveer twee miljoen euro. Met de BTW-administratie is al een voorakkoord gesloten zodat we zeker zijn dat de constructie wettelijk is. We vragen nu officieel die ruling aan. Zo kan de BTW van 344.000 euro gerecupereerd worden. Zelf moeten we gemiddeld iets meer dan 7.000 euro BTW betalen op de activiteiten die daar gebeuren maar doorgaans is het de koper of gebruiker die dat zal betalen. De constructie is dus wel voordeling voor ons.”

De gemeenteraad zette intussen het licht op groen om de ruling officieel aan te vragen. Wanneer de derde restauratiefase kan starten, is nog niet duidelijk.