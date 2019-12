Gemeente Beersel stapt uit Kanaaltochten Brabant Bart Kerckhoven

06 december 2019

14u01 0

De gemeente Beersel is geen lid meer van de vereniging Kanaaltochten Brabant. De organisatie promoot het toerisme langs het Kanaal Brussel-Charleroi en organiseert onder ander rondvaarten. “Maar als gemeente hebben we daar weinig aan”, zegt burgemeester Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester). “Vooral in Vilvoorde en Halle is er wat kanaaltoerisme maar bij ons is dat zo beperkt dat lidgeld betalen gewoon zonde is. Daarom beslissen om er uit te stappen.” De gemeenteraad keurde de uitstap intussen goed. Andere buurgemeenten als Halle, Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw blijven wel lid de komende jaren.