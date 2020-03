Gemeente Beersel opent rouwregister voor overleden schepen Gilbert Wouters Bart Kerckhoven

09 maart 2020

Het gemeentebestuur van Beersel opent een rouwregister voor de overleden schepen Gilbert Wouters. Hij overleed zondag aan de gevolgen van kanker. Gilbert Wouters was gemeenteraadslid sinds 9 januari 1995 en schepen sinds 1 januari 2016. Hij was lid van Open Vld, maar besloot eind vorig jaar nog als onafhankelijke verder te zetelen. “Het gemeentebestuur wenst haar oprechte en diepe medeleven te betuigen aan de familie, vrienden en kennissen van Gilbert Wouters”, laat Beersel in een persbericht weten. “Wie het wenst kan het rouwregister ondertekenen, elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur aan de balie van het administratief centrum (Kasteeltje), Domein Rondenbos, Alsembergsteenweg 1046, 1652 Alsemberg.”

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 13 maart om 12.30 uur in de Sint-Gurikskerk te Dworp.